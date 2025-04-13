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Мареска — о 2:2 с «Ипсвичем»: оба пропущенных гола «Челси» стали результатом наших ошибок

Мареска — о 2:2 с «Ипсвичем»: оба пропущенных гола «Челси» стали результатом наших ошибок
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о ничьей с «Ипсвичем» (2:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Энсисо – 19'     0:2 Джонсон – 31'     1:2 Туанзебе – 46'     2:2 Санчо – 79'    

«Думаю, мы неплохо начали, создавали моменты, а затем, когда соперник забил первый гол, динамика игры полностью изменилась. С того момента и до конца первого тайма мы играли недостаточно хорошо, особенно в обороне, потому что оба пропущенных гола стали результатом наших ошибок. Считаю, что в обоих случаях мы могли обороняться лучше.

Наверное, мы потеряли уверенность на поле, потому что контролировали игру и играли хорошо. Но это матч, который мы обязаны были выигрывать, и когда уступаешь в счёте – становится тяжело. Поэтому в перерыве я сказал игрокам, что нужно отреагировать и нельзя продолжать играть так же, как в последние 25 минут первого тайма.

Во втором тайме мы снова стали собой. Мы вернулись к своей игре, создавали много моментов, атаковали с флангов и действовали гораздо динамичнее. Вторая половина была намного лучше в нашем исполнении», – приводит слова Марески пресс-служба «Челси».

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