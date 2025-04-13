Мареска — о 2:2 с «Ипсвичем»: оба пропущенных гола «Челси» стали результатом наших ошибок

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о ничьей с «Ипсвичем» (2:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, мы неплохо начали, создавали моменты, а затем, когда соперник забил первый гол, динамика игры полностью изменилась. С того момента и до конца первого тайма мы играли недостаточно хорошо, особенно в обороне, потому что оба пропущенных гола стали результатом наших ошибок. Считаю, что в обоих случаях мы могли обороняться лучше.

Наверное, мы потеряли уверенность на поле, потому что контролировали игру и играли хорошо. Но это матч, который мы обязаны были выигрывать, и когда уступаешь в счёте – становится тяжело. Поэтому в перерыве я сказал игрокам, что нужно отреагировать и нельзя продолжать играть так же, как в последние 25 минут первого тайма.

Во втором тайме мы снова стали собой. Мы вернулись к своей игре, создавали много моментов, атаковали с флангов и действовали гораздо динамичнее. Вторая половина была намного лучше в нашем исполнении», – приводит слова Марески пресс-служба «Челси».