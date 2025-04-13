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Созин: «Зенит» победой над «Краснодаром» сделал всё для болельщиков нашего футбола

Созин: «Зенит» победой над «Краснодаром» сделал всё для болельщиков нашего футбола
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о крупной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Зенит» победой над «Краснодаром» сегодня сделал всё для болельщиков нашего футбола. Теперь нас ждёт великолепная развязка, ведь Семак не просто выиграл, а сделал это с нужным счётом. Если бы «Краснодар» приехал играть на 0:0 и выстоял – борьба за чемпионство бы закончилась. Но надо порадоваться, что всё ещё впереди. И преимущество теперь, конечно, у «Зенита». Волноваться надо не им, а «Краснодару». Здорово, что среди всех европейских лиг у нас наверху такая плотность и такая интрига», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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