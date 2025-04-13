«Лацио» и «Рома» поделили очки в матче 32-го тура Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Лацио» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 1:1.

На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник «Лацио» Алессио Романьоли с передачи Луки Пеллегрини. На 69-й минуте нападающий Матиас Соуле забил ответный мяч «Ромы» с передачи Алексиса Салемакерса.

После 32 матчей «Лацио» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.