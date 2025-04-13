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Лацио — Рома, результат матча 13 апреля 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Лацио» и «Рома» поделили очки в матче 32-го тура Серии А
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Лацио» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Симоне Содза. Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 1:1.

Италия — Серия А . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
1:0 Романьоли – 47'     1:1 Соуле – 69'    

На 47-й минуте счёт в матче открыл защитник «Лацио» Алессио Романьоли с передачи Луки Пеллегрини. На 69-й минуте нападающий Матиас Соуле забил ответный мяч «Ромы» с передачи Алексиса Салемакерса.

После 32 матчей «Лацио» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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