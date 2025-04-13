Созин: «Спартак» плохо вышел на Махачкалу. Дальше — динамично и классно, но не повезло

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо» (1:2) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В этом туре все критикуют «Спартак», что нельзя так проигрывать Махачкале. Согласен, вышли на игру плохо. Да, не собрались. Но дальше – играли динамично и классно, а не забили только чудом. Был и пенальти, и другие моменты – не повезло. Конечно, Махачкала сражалась безгранично самоотверженно. Сравнивая такое самопожертвование от «Динамо» и мучения «Пари НН» после зимнего перерыва, понимаешь, почему у Махачкалы есть победы и с «Химками», и с «Крыльями», и теперь со «Спартаком». Они ложились и блокировали каждый мяч. Но без фарта такого результата бы не было.

Отдельно хочу сказать про Денисова. Хороший парень, крепкий воспитанник. Но у него уже две результативные ошибки. Сначала отдал пас сопернику в игре с «Рубином», теперь – гол в свои. Можно ли забить в свои? Конечно. В борьбе, в попытке прервать голевой пас – таких моментов полно! Но как можно было забить в свои в таком моменте в матче с Махачкалой? Вокруг него не было никого! Как можно срезать? Как можно в принципе так пойти на мяч, если ты один? Тем более «Спартаку» тяжело, если он пропускает первым. Я не хочу сказать, что матч проиграл Денисов, – конечно, нет! Барко и Бабич тоже сыграли плохо, например. Но всё-таки две такие ошибки весной – и два поражения», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 24 туров московский «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от располагающихся выше в таблице «Зенита» и «Краснодара» составляет, соответственно, три и пять очков.