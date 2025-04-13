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Результаты матчей чемпионата Италии 13 апреля

Результаты матчей чемпионата Италии 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, прошли пять матчей 32-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 13 апреля:

«Аталанта» — Болонья» — 2:0;
«Верона» — «Дженоа» — 0:0;
«Фиорентина» — «Парма» — 0:0;
«Комо» — «Торино» — 1:0;
«Лацио» — «Рома» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 71 очко за 32 матча. На второй строчке располагается «Наполи», у которого 65 очков в 31 матче. Третье место занимает «Аталанта» с 61 очком. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Эмполи» (24) и «Венеция» (24).

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