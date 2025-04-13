«Атлетик» Бильбао одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 31-го тура Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. «Атлетик» одержал победу со счётом 3:1.

На 37-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Удар полузащитника «Райо Вальекано» Педро Диаса отбил вратарь «Атлетика» Унай Симон, однако Пате Сисс после добивания открыл счёт в матче. На 58-й минуте полузащитник хозяев Ойан Сансет реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт во встрече. На 80-й минуте Нико Уильямс с передачи Иньиго Руиса вывел «Атлетик» вперёд. На 90+4-й минуте Ойан Сансет забил третий гол хозяев и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

После 31 встречи «Атлетик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 40 очков.