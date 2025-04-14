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Лусиано Гонду прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ

Лусиано Гонду прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ
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Аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Действительно очень важная для нас игра, мы к ней готовились. Получилось то, что мы тренировали каждый день, и я очень рад сегодняшнему дню.

— Было большое обсуждение, и очевидно, что команда была под большим давлением нужного результата. Сложно ли было играть в свой футбол?
— Да, сегодня сначала было немножко тяжело, но всё-таки мы справились. Нужно настраиваться на то, чтобы следующие матчи, которые нас ждут, мы играли как сегодня. В общем и целом главное ментально подготовиться и быть уверенными в себе, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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