Лусиано Гонду прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ

Аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Действительно очень важная для нас игра, мы к ней готовились. Получилось то, что мы тренировали каждый день, и я очень рад сегодняшнему дню.

— Было большое обсуждение, и очевидно, что команда была под большим давлением нужного результата. Сложно ли было играть в свой футбол?

— Да, сегодня сначала было немножко тяжело, но всё-таки мы справились. Нужно настраиваться на то, чтобы следующие матчи, которые нас ждут, мы играли как сегодня. В общем и целом главное ментально подготовиться и быть уверенными в себе, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.