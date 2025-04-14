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«Крылья Советов» поздравили форварда команды Ивана Сергеева с историческим рекордом

«Крылья Советов» поздравили форварда команды Ивана Сергеева с историческим рекордом
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Футбольный клуб «Крылья Советов» поздравил форварда команды Ивана Сергеева с историческим рекордом. В матче 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (3:1) нападающий отметился забитым мячом, который стал 58-м голом футболиста за самарский клуб. Форвард превзошёл Сергея Корниленко, на счету которого 57 голов.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

«Поздравили Ивана Сергеева с историческим рекордом! После матча с «Химками» в раздевалке Игорь Осинькин и Сергей Корниленко вручили Ивану Сергееву особенный подарок — мяч, на котором логотипы 28 клубов, именно стольким командам он забил 58 мячей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

Иван Сергеев отличился на 75-й минуте матча, сделав счёт 2:1. В текущем сезоне чемпионата России 29-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи.

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