«Крылья Советов» поздравили форварда команды Ивана Сергеева с историческим рекордом

Футбольный клуб «Крылья Советов» поздравил форварда команды Ивана Сергеева с историческим рекордом. В матче 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками» (3:1) нападающий отметился забитым мячом, который стал 58-м голом футболиста за самарский клуб. Форвард превзошёл Сергея Корниленко, на счету которого 57 голов.

«Поздравили Ивана Сергеева с историческим рекордом! После матча с «Химками» в раздевалке Игорь Осинькин и Сергей Корниленко вручили Ивану Сергееву особенный подарок — мяч, на котором логотипы 28 клубов, именно стольким командам он забил 58 мячей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

Иван Сергеев отличился на 75-й минуте матча, сделав счёт 2:1. В текущем сезоне чемпионата России 29-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи.