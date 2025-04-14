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Лусиано Гонду высказался о шансах «Зенита» на победу в РПЛ после разгрома «Краснодара»

Лусиано Гонду высказался о шансах «Зенита» на победу в РПЛ после разгрома «Краснодара»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о шансах команды в борьбе за чемпионство после разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Мы всегда знали, что «Краснодар» — это сильная команда, они играют со своей схемой и так далее, но мы стараемся выкладываться на все сто процентов. «Краснодар» давит на нас, но в сегодняшней игре мы справились.

— Какой вам теперь видится борьба за чемпионство и вообще ситуация в верхней тройке, ведь всё равно до сих пор не всё в руках «Зенита»?
— Да, мы знаем, что мы на втором месте, но нам сейчас нужно передохнуть и настроиться на следующие игры и забрать свои очки.

— Может быть, календарь конкурентов изучаете? Смотрите, кто с кем играет и насколько сложные соперники?
— Да, я смотрю на наших конкурентов, слежу за этим, потому что уже сейчас нужно настраиваться на все следующие игры, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита»

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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