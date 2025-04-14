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Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Химками»

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Химками»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче с «Химками» (3:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

«В конце сезона простых игр не бывает, особенно у команд, которые находятся прямо над зоной стыковых матчей с одинаковым плюс-минус количеством очков. И, конечно, мотивация на этот матч у обеих команд была большая, максимальная. Мы хотели побеждать, но не всё получалось у нас в первом тайме. По ощущениям вот чуть-чуть надо было успокоиться, понадёжнее в некоторых эпизодах сыграть, и мы могли первый тайм уже как минимум не проигрывать. Но после такой вот глупой ошибки, которую мы совершили в начале матча, собраться было, наверное, не так легко.

Много сейчас стало матчей, где какие-то ошибки или эмоциональные вещи, например, мы с «Локомотивом» или «Спартак» с «Динамо» Махачкала, в которых два тайма совсем по-разному проходят. Но мы выиграли, нам очень нужны были очки. Мы далеко не всё решили ещё, мы просто набрали три очка и идём дальше с не самой плохой игрой», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

После 24 туров «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда заработала 26 очков.

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