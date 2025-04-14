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Игорь Осинькин оценил важность рекорда Ивана Сергеева по голам за «Крылья Советов»

Игорь Осинькин оценил важность рекорда Ивана Сергеева по голам за «Крылья Советов»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил важность рекорда форварда Ивана Сергеева по голам за самарский клуб. В матче с «Химками» (3:1) нападающий отметился забитым мячом, который стал 58-м голом футболиста за «Крылья». Форвард превзошёл Сергея Корниленко, на счету которого 57 голов.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

«Конечно, [рекорд] очень важен. Ваня был всего пару сезонов у нас в клубе. Большая часть этих голов связана с тем периодом, когда мы только создавали эту команду, и он тогда рекорд установил ФНЛовский. Но всё-таки это рекорд, очень важный для человека, который много сделал для клуба «Крылья Советов».

Сейчас, когда он вернулся, вначале у нас у всех не всё получалось, но мы работали. И шаг за шагом Ваня набирает голы, и вот смог уже побить этот рекорд. Он очень важен был и в этом отрезке. Мы говорим, что он забил 4-5-6… Знаете, он мог, конечно, чуть больше забить. Есть нереализованный пенальти, три раза VAR линию нарисовал так, что голы не засчитаны были. Три раза — это много. Но он работает, он забивает, он сегодня с первого тайма играл с небольшой травмой, с повреждением.

Мы уже немножко постарались освободить его от черновой работы, которую он делает чуть ли не лучше всех центральных нападающих Премьер-Лиги, чтобы он сконцентрировался только вот на одном. И в итоге он забил свой гол. Я думаю, что про это теперь надо забыть и просто идти от игры к игре, потому что есть индивидуальные достижения, а есть командные достижения. Вот нам надо сейчас командных очков просто-напросто», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

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