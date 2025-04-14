Игорь Осинькин оценил важность рекорда Ивана Сергеева по голам за «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил важность рекорда форварда Ивана Сергеева по голам за самарский клуб. В матче с «Химками» (3:1) нападающий отметился забитым мячом, который стал 58-м голом футболиста за «Крылья». Форвард превзошёл Сергея Корниленко, на счету которого 57 голов.

«Конечно, [рекорд] очень важен. Ваня был всего пару сезонов у нас в клубе. Большая часть этих голов связана с тем периодом, когда мы только создавали эту команду, и он тогда рекорд установил ФНЛовский. Но всё-таки это рекорд, очень важный для человека, который много сделал для клуба «Крылья Советов».

Сейчас, когда он вернулся, вначале у нас у всех не всё получалось, но мы работали. И шаг за шагом Ваня набирает голы, и вот смог уже побить этот рекорд. Он очень важен был и в этом отрезке. Мы говорим, что он забил 4-5-6… Знаете, он мог, конечно, чуть больше забить. Есть нереализованный пенальти, три раза VAR линию нарисовал так, что голы не засчитаны были. Три раза — это много. Но он работает, он забивает, он сегодня с первого тайма играл с небольшой травмой, с повреждением.

Мы уже немножко постарались освободить его от черновой работы, которую он делает чуть ли не лучше всех центральных нападающих Премьер-Лиги, чтобы он сконцентрировался только вот на одном. И в итоге он забил свой гол. Я думаю, что про это теперь надо забыть и просто идти от игры к игре, потому что есть индивидуальные достижения, а есть командные достижения. Вот нам надо сейчас командных очков просто-напросто», — сказал Осинькин на пресс-конференции.