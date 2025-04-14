Осинькин: мне вдвойне приятно, что все голы Сергеевым были забиты при одном тренере

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о рекорде нападающего Ивана Сергеева по голам за клуб. Забитый в ворота «Химок» (3:1) мяч в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги стал для форварда 58-м за самарцев, что позволило ему превзойти достижение другого бомбардира «Крыльев Советов», Сергея Корниленко.

«Мне вдвойне как человеку приятно, потому что все эти голы были забиты при одном тренере», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново». Иван Сергеев выступал под руководством Осинькина с августа 2020-го по январь 2022 года, а в сентябре прошлого года вернулся в «Крылья» из санкт-петербургского «Зенита».