Осинькин: мне вдвойне приятно, что все голы Сергеевым были забиты при одном тренере
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о рекорде нападающего Ивана Сергеева по голам за клуб. Забитый в ворота «Химок» (3:1) мяч в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги стал для форварда 58-м за самарцев, что позволило ему превзойти достижение другого бомбардира «Крыльев Советов», Сергея Корниленко.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14' 1:1 Печенин – 54' 1:2 Сергеев – 75' 1:3 Дмитриев – 90+4'
«Мне вдвойне как человеку приятно, потому что все эти голы были забиты при одном тренере», — сказал Осинькин на пресс-конференции.
Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново». Иван Сергеев выступал под руководством Осинькина с августа 2020-го по январь 2022 года, а в сентябре прошлого года вернулся в «Крылья» из санкт-петербургского «Зенита».
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