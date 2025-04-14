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Давиде Анчелотти высказался об удалении Килиана Мбаппе в матче «Реала» с «Алавесом»

Давиде Анчелотти высказался об удалении Килиана Мбаппе в матче «Реала» с «Алавесом»
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Ассистент главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти высказался о красной карточке форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:0).

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

«Я не разговаривал с ним после игры. Он не агрессивный парень, он извинился и осознал свою ошибку. Это явная красная карточка, и он понёс за это наказание. Я уверен, что многочисленные мелкие нарушения, которые были допущены по отношению к нему, заставили его отреагировать таким образом, даже если это была неправильная реакция. Я не оправдываю его, но, возможно, это произошло из-за этого», — приводит слова Давиде Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, на 39-й минуте встречи Мбаппе получил красную карточку за грубый фол на сопернике. Сначала арбитр показал форварду жёлтую карточку, но после просмотра VAR удалил игрока с поля. Отметим, что это первая красная карточка французского нападающего за время выступления в «Реале».

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