Давиде Анчелотти высказался об удалении Килиана Мбаппе в матче «Реала» с «Алавесом»

Ассистент главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти высказался о красной карточке форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в матче 31-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:0).

«Я не разговаривал с ним после игры. Он не агрессивный парень, он извинился и осознал свою ошибку. Это явная красная карточка, и он понёс за это наказание. Я уверен, что многочисленные мелкие нарушения, которые были допущены по отношению к нему, заставили его отреагировать таким образом, даже если это была неправильная реакция. Я не оправдываю его, но, возможно, это произошло из-за этого», — приводит слова Давиде Анчелотти пресс-служба «Реала».

Напомним, на 39-й минуте встречи Мбаппе получил красную карточку за грубый фол на сопернике. Сначала арбитр показал форварду жёлтую карточку, но после просмотра VAR удалил игрока с поля. Отметим, что это первая красная карточка французского нападающего за время выступления в «Реале».