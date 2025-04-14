В воскресенье, 13 апреля, в 31-м туре испанской Примеры состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 13 апреля:

«Осасуна» — «Жирона» — 2:1;

«Алавес» — «Реал» — 0:1;

«Бетис» — «Вильярреал» — 1:2;

«Атлетик» Бильбао — «Райо Вальекано» — 2:1.

Турнирную таблицу испанской Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 70 очков за 31 игру. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 66 очков в 31 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 60 очками после 30 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 28 очков, и «Лас-Пальмас» с 29 очками.