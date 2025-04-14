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Результаты матчей чемпионата Франции 13 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 13 апреля
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В воскресенье, 13 апреля, состоялись четыре матча 29-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 13 апреля:

«Сент-Этьен» — «Брест» — 3:3;
«Анже» — «Монпелье» — 2:0;
«Гавр» — «Ренн» — 1:5;
«Осер» — «Лион» — 1:3.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 74 очка после 28 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 53 очка. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 52 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (24) и «Монпелье» (15).

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