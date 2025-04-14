Черданцев ответил игроку «Динамо» Мх Пальцеву на слова после победы над «Спартаком»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слова защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в свой адрес после победы бело-голубых в матче со «Спартаком» (2:1).

«Валентин на эмоциях перепутал меня с Константином Геничем. Нас иногда путают, но это был не я. Я, наоборот, во время матча Махачкалы и ЦСКА говорил, что у «Динамо» с таким футболом есть хорошие шансы. Извинения? Я ничего не жду, просто человек в запаре оговорился», — сказал Черданцев в эфире „Матч ТВ“.

В нынешнем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.