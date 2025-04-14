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Черданцев ответил игроку «Динамо» Мх Пальцеву на слова после победы над «Спартаком»

Черданцев ответил игроку «Динамо» Мх Пальцеву на слова после победы над «Спартаком»
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на слова защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в свой адрес после победы бело-голубых в матче со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Валентин на эмоциях перепутал меня с Константином Геничем. Нас иногда путают, но это был не я. Я, наоборот, во время матча Махачкалы и ЦСКА говорил, что у «Динамо» с таким футболом есть хорошие шансы. Извинения? Я ничего не жду, просто человек в запаре оговорился», — сказал Черданцев в эфире „Матч ТВ“.

В нынешнем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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