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Журавель отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Журавель отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
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Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о победе петербургского «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Краснодар» хотел сыграть в свой футбол. Не подстраиваться под «Зенит», под ничью. Играть так, как они привыкли: достаточно высоко, агрессивно. И это сыграло с «Краснодаром» злую шутку. Остаться собой и не проиграть с крупным счетом — эти вещи оказались несовместимы.

«Зенит» поймал кураж, воспользовался представленным пространством и показал класс своих игроков. Однако «Краснодар» всё равно остается главным претендентом на чемпионство. Да, у них уже нет преимущества личных встреч, но есть преимущество по очкам», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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