Журавель отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о победе петербургского «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» хотел сыграть в свой футбол. Не подстраиваться под «Зенит», под ничью. Играть так, как они привыкли: достаточно высоко, агрессивно. И это сыграло с «Краснодаром» злую шутку. Остаться собой и не проиграть с крупным счетом — эти вещи оказались несовместимы.

«Зенит» поймал кураж, воспользовался представленным пространством и показал класс своих игроков. Однако «Краснодар» всё равно остается главным претендентом на чемпионство. Да, у них уже нет преимущества личных встреч, но есть преимущество по очкам», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.