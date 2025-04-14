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«Интер Майами» сыграл вничью с «Чикаго» в матче МЛС

«Интер Майами» сыграл вничью с «Чикаго» в матче МЛС
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Закончился матч МЛС, в котором «Чикаго Файр» принимал на своём поле «Интер Майами». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Солджер Филд» и завершилась вничью со счётом 0:0.

США — Major League Soccer . МЛС
13 апреля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Окончен
0 : 0
Интер Майами
Майами

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес провели полный матч вместе с испанским полузащитником Серхио Бускетсом. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 60-й минуте.

«Интер Майами» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции МЛС, набрав 15 очков по итогам семи туров. «Чикаго» занимает восьмое место, в активе команды 12 очков в восьми встречах.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю», а «Чикаго» сыграет с «Цинциннати». Встречи пройдут 19 и 20 апреля соответственно.

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