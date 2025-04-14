Агуэро отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о сравнениях вингера «Барселона» Ламина Ямаля с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Ямаль в своём роде является для нынешней «Барселоне» Месси. Однако вряд ли их стоит сравнивать. Месси такой один единственный», – приводит слова Агуэро TyC Sports.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.