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Глушенков – о разгромной победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»: кайфанул от футбола

Глушенков – о разгромной победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»: кайфанул от футбола
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал разгромную победу команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Конечно, кайфанул сегодня от футбола. Мы сделали результат, который нам был нужен. Сейчас немного отдохнем и начнем готовиться к следующим матчам, потому что у нас еще два очка отставания. Просто победа нам не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше. Что эта победа значит? Эта победа означает, что мы приблизились к «Краснодару» на расстояние двух очков и у нас есть преимущество по личным встречам. Больше ничего не значит», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «Зенит» встретится с «Химками». Матч состоится 20 апреля.

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