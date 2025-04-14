Глушенков – о разгромной победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»: кайфанул от футбола

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал разгромную победу команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

«Конечно, кайфанул сегодня от футбола. Мы сделали результат, который нам был нужен. Сейчас немного отдохнем и начнем готовиться к следующим матчам, потому что у нас еще два очка отставания. Просто победа нам не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше. Что эта победа значит? Эта победа означает, что мы приблизились к «Краснодару» на расстояние двух очков и у нас есть преимущество по личным встречам. Больше ничего не значит», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка. В следующем туре «Зенит» встретится с «Химками». Матч состоится 20 апреля.