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«Мне всё равно». Аморим высказался о критике в адрес «Манчестер Юнайтед»

«Мне всё равно». Аморим высказался о критике в адрес «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о критике в адрес «красных дьяволов».

«Я понимаю критику, но мне всё равно. Нет ничего хуже, чем проигрывать матчи. Люди могут говорить что угодно, я не хочу оправдываться. Наше положение в турнирной таблице говорит само за себя – достаточно посмотреть на него. Поражения в матчах – самая трудная часть нашей работы», – приводит слова Аморима BBC.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Рубена Аморима 38 очков по итогам 32 туров. В следующем матче «МЮ» сыграет со французским «Лионом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.

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