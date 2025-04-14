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Бруну Фернандеш: я разочарован партнёрами по «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш: я разочарован партнёрами по «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал разгромное поражение команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

«Я разочарован партнёрами по команде только потому, что знаю, насколько они хороши. Я понимаю, как трудно представлять этот клуб. Они искренне хотят принести пользу клубу, побеждать, потому что знают, как их будут помнить, если они добьются успеха с «Манчестер Юнайтед».

Оценивать особенно нечего — мы проиграли. В первом тайме играли неплохо, но во втором не смогли продолжить в том же духе. Мы понимаем, что сезон складывается тяжело, добавить особо нечего. Наше положение в таблице не соответствует статусу клуба, но, к сожалению, мы не добиваемся нужных результатов. Надо смотреть вперёд — впереди важный матч, нужно очистить головы и бороться», — приводит слова Фернандеша Mirror.

Турнирная таблица АПЛ

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков.

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