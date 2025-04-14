Бруну Фернандеш: я разочарован партнёрами по «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал разгромное поражение команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«Я разочарован партнёрами по команде только потому, что знаю, насколько они хороши. Я понимаю, как трудно представлять этот клуб. Они искренне хотят принести пользу клубу, побеждать, потому что знают, как их будут помнить, если они добьются успеха с «Манчестер Юнайтед».

Оценивать особенно нечего — мы проиграли. В первом тайме играли неплохо, но во втором не смогли продолжить в том же духе. Мы понимаем, что сезон складывается тяжело, добавить особо нечего. Наше положение в таблице не соответствует статусу клуба, но, к сожалению, мы не добиваемся нужных результатов. Надо смотреть вперёд — впереди важный матч, нужно очистить головы и бороться», — приводит слова Фернандеша Mirror.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков.