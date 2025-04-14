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Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» за грубое нарушение, после которого был удалён

Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» за грубое нарушение, после которого был удалён
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе извинился перед полузащитником «Алавеса» Антонио Бланко, которому чуть не нанёс серьезную травму в матче 31-го тура испанской Примеры (1:0). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

По информации источника, после игры Мбаппе нашёл Бланко, чтобы извиниться перед ним и узнать о состоянии здоровья.

Напомним, на 39-й минуте французский нападающий мадридцев Килиан Мбаппе получил красную карточку за грубый фол на сопернике. Сначала арбитр показал форварду жёлтую карточку, но после просмотра VAR удалил игрока с поля.

После 31 сыгранного матча «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.

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