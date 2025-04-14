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Кроос ответил, что нужно сделать «Реалу» для камбэка в противостоянии с «Арсеналом» в ЛЧ

Кроос ответил, что нужно сделать «Реалу» для камбэка в противостоянии с «Арсеналом» в ЛЧ
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что необходимо сделать «сливочным» для камбэка в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первом матче подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счётом 0:3.

«Нужно заставить «Арсенал», у которого нет опыта выступлений в четвертьфинале Лиги чемпионов, подумать в Мадриде: «Ого, это ещё не всё». Могу сказать по своему опыту, что когда «Реал» отыгрывается, соперники всегда чувствуют, что «Реал» забьёт ещё, даже когда до свистка осталось пять, шесть или семь минут», — сказал Кроос в эфире подкаста Einfach mal Luppen.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

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