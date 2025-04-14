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Игорь Корнеев оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ

Игорь Корнеев оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Чемпионская гонка жива. Надо признать, что этот тур подарил не только один матч. Практически все игры были очень интересными. В некоторых были сюрпризы — было одно наслаждение. «Зенит» выиграл в три мяча. Теперь при равенстве очков у них большие шансы стать чемпионом», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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