Луис Суарес раскрыл планы Лионеля Месси на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о планах капитана команды Лионеля Месси выступить на чемпионате мира 2026 года.

«У Лео по-прежнему есть желание выступить на чемпионате мира в следующем году», – приводит слова Суареса El Pais.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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