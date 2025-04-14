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Радимов: матч с «Зенитом» показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов

Радимов: матч с «Зенитом» показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Счёт по делу. Гол «Краснодара» не вытекал из логики игры, но он случился. Чем хорош «Зенит», он добавил после счета 0:1 и взвинтил скорость. «Краснодар» проиграл середину поля полностью, на флангах «Зенит» также был мощнее и быстрее. Этот матч показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов. Но остается шесть туров. Если какие‑то перемены будут, то да. Игры предстоят тяжёлые. На сегодня «Зенит» сильнее, и сильнее намного, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками. Команда уступает лидеру чемпионата «Краснодару» два очка. В рамках следующего тура «Зениту» предстоит сыграть с «Химками». Встреча запланирована на 20 апреля.

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