Радимов: матч с «Зенитом» показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» со счётом 4:1.

«Счёт по делу. Гол «Краснодара» не вытекал из логики игры, но он случился. Чем хорош «Зенит», он добавил после счета 0:1 и взвинтил скорость. «Краснодар» проиграл середину поля полностью, на флангах «Зенит» также был мощнее и быстрее. Этот матч показывает, что пока «Краснодар» к чемпионству не готов. Но остается шесть туров. Если какие‑то перемены будут, то да. Игры предстоят тяжёлые. На сегодня «Зенит» сильнее, и сильнее намного, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент «Зенит» находится на втором месте в таблице РПЛ с 50 очками. Команда уступает лидеру чемпионата «Краснодару» два очка. В рамках следующего тура «Зениту» предстоит сыграть с «Химками». Встреча запланирована на 20 апреля.