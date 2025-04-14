Созин: если ЦСКА обыграет «Крылья» — это претендент на чемпионство. Но будет очень сложно
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящей игре 25-го тура МИР РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Самый важный и сложный матч для ЦСКА – не с «Краснодаром», а с «Крыльями». Потому что сейчас, после серии из пяти побед подряд в РПЛ и шести с Кубком, на команду все смотреть будут иначе. Все будут ждать уверенной домашней победы, будут ждать результата на классе. И от этого будет тяжелее, прежде всего – психологически. Если обыграют «Крылья» – это претендент на чемпионство. Но будет очень сложно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, встреча пройдёт 20 апреля в Москве.
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