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Украина потеряла шансы на прямую путевку в общий этап ЛЧ в следующем сезоне

Украина потеряла шансы на прямую путевку в общий этап ЛЧ в следующем сезоне
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13 апреля «Олимпиакос» досрочно стал чемпионом Греции сезона-2024/25 после минимальной победы над АЕКом — 1:0.После этого все украинские команды потеряли шансы на прямое попадание в общий этап Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

До 13 апреля «Шахтёр» оставался единственным клубом, который имел шансы на прямой выход в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона. Поскольку «Олимпиакос» имеет более высокий клубный рейтинг УЕФА, чем «Шахтёр», а чемпион Греции не имеет прямой путёвки в общий этап Лиги чемпионов, украинская команда потеряла шансы на такую путевку.

Напомним, что в следующем сезоне чемпион Украины будет стартовать со второго квалификационного раунда ЛЧ, клуб в Лиге Европы — с первого квалификационного раунда, два клуба в Лиге конференций — со второго.

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