«Где бы он ни был, он оставляет след». Тренер «Интер Майами» — о Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о том, что с приходом в команду звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси МЛС стала развиваться.

«Летом Месси проведёт здесь два года, и я думаю, что он так или иначе меняет представление мира о МЛС. В этом нет никаких сомнений. В конце концов, мы говорим об игроке, который способен добиться всего этого, привлечь максимальное внимание к такой лиге, как эта.

Теперь на МЛС лежит ответственность за дальнейшее развитие. Мы добились прогресса, но необходимо продолжать поддерживать тот факт, что я здесь, чтобы продолжать развивать футбол в этой стране. Он уникальный, неповторимый игрок. Где бы он ни был, он оставляет след», — приводит слова Маскерано ESPN со ссылкой на послематчевое интервью.

Напомним, в текущем сезоне Месси провёл уже девять матчей, где забил восемь голов и сделал три передачи.