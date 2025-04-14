Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о разгромной победе санкт-петербургского «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:1) в рамкам 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Прогнозировал победу «Зенита» 2:1, но, к сожалению, «Краснодар» во втором тайме поплыл. С чем это связано, непонятно. Наверное, с тем, что «Зенит» хорош», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
За шесть туров до завершения чемпионата «Краснодар» уверенно занимает первую позицию в таблице РПЛ с 52 очками. На втором месте располагается «Зенит», который в этом сезоне собрал 50 очков.
В следующей игре сине-бело-голубые сыграют дома с «Химками», а «Краснодар» встретится на своём стадионе с «Ахматом».
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