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Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о разгромной победе санкт-петербургского «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:1) в рамкам 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Прогнозировал победу «Зенита» 2:1, но, к сожалению, «Краснодар» во втором тайме поплыл. С чем это связано, непонятно. Наверное, с тем, что «Зенит» хорош», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

За шесть туров до завершения чемпионата «Краснодар» уверенно занимает первую позицию в таблице РПЛ с 52 очками. На втором месте располагается «Зенит», который в этом сезоне собрал 50 очков.

В следующей игре сине-бело-голубые сыграют дома с «Химками», а «Краснодар» встретится на своём стадионе с «Ахматом».

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