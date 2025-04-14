Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о разгромной победе санкт-петербургского «Зенита» в матче с «Краснодаром» (4:1) в рамкам 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прогнозировал победу «Зенита» 2:1, но, к сожалению, «Краснодар» во втором тайме поплыл. С чем это связано, непонятно. Наверное, с тем, что «Зенит» хорош», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

За шесть туров до завершения чемпионата «Краснодар» уверенно занимает первую позицию в таблице РПЛ с 52 очками. На втором месте располагается «Зенит», который в этом сезоне собрал 50 очков.

В следующей игре сине-бело-голубые сыграют дома с «Химками», а «Краснодар» встретится на своём стадионе с «Ахматом».