Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Cтало известно, какое наказание грозит Килиану Мбаппе за грубейший фол на игроке «Алавеса»

Cтало известно, какое наказание грозит Килиану Мбаппе за грубейший фол на игроке «Алавеса»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить финальный матч Кубка Испании против «Барселоны» из-за удаления в игре 31-го тур Ла Лиги с «Алавесом», сообщает Marca.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

В игре чемпионата Испании французский футболист получил прямую красную карточку за игру ногой в голень хавбека «Алавеса» Антонио Бланко. За это удаление игрок может получить дисквалификацию на следующие 1-3 игры.

Окончательное решение о сроке дисквалификации игрока принимает Комитет по проведению соревнований. Оно будет зависеть от того, что главный арбитр матча Сесар Сото Градо напишет в официальном протоколе после игры. Если он укажет, что это была грубая игра со стороны Мбаппе, футболист может пропустить от одного до трёх матчей во внутренних соревнованиях.

Перед кубковым финалом с «Барселоной», который состоится 26 апреля, «Реал» сыграет в чемпионате с «Атлетиком» и «Хетафе».

Мбаппе забил 32 гола и отдал четыре ассиста в 47 матчах за мадридский клуб.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»

Материалы по теме
Мбаппе, зачем?! Грубейший фол француза подставил «Реал» — но команда выстояла
Мбаппе, зачем?! Грубейший фол француза подставил «Реал» — но команда выстояла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android