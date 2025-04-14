Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска высказался о роли поддержки фанатов «Челси» после ничьей в матче с «Ипсвичем»

Мареска высказался о роли поддержки фанатов «Челси» после ничьей в матче с «Ипсвичем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру своей команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ипсвичем», который завершился с ничейным счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Энсисо – 19'     0:2 Джонсон – 31'     1:2 Туанзебе – 46'     2:2 Санчо – 79'    

«Мы немного потеряли уверенность в себе, потому что пропустили. В такие моменты нужно продолжать делать всё правильно и не менять планы. Кроме того, мы — команда, которая в большинстве случаев начинает играть от ворот, но во втором тайме мы пропустили второй гол. Поэтому нам нужно было оставаться сильными и продолжать своё дело.

Что касается болельщиков, я много раз говорил, что мы сильнее с ними. Мы — лучшая команда, и они сами решают, как себя вести. В воскресенье, вероятно, из-за 0:1, 0:2, болельщики ведут себя так, как и должны. В сложный момент можно ожидать, что они недовольны. Но в то же время именно сейчас нам нужна их поддержка», — приводит слова Марески Goal.com со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.

По итогам 32 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Ипсвич» же располагается на 18-й строчке.

Материалы по теме
Мареска — о 2:2 с «Ипсвичем»: оба пропущенных гола «Челси» стали результатом наших ошибок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android