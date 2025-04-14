Мареска высказался о роли поддержки фанатов «Челси» после ничьей в матче с «Ипсвичем»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру своей команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ипсвичем», который завершился с ничейным счётом 2:2.

«Мы немного потеряли уверенность в себе, потому что пропустили. В такие моменты нужно продолжать делать всё правильно и не менять планы. Кроме того, мы — команда, которая в большинстве случаев начинает играть от ворот, но во втором тайме мы пропустили второй гол. Поэтому нам нужно было оставаться сильными и продолжать своё дело.

Что касается болельщиков, я много раз говорил, что мы сильнее с ними. Мы — лучшая команда, и они сами решают, как себя вести. В воскресенье, вероятно, из-за 0:1, 0:2, болельщики ведут себя так, как и должны. В сложный момент можно ожидать, что они недовольны. Но в то же время именно сейчас нам нужна их поддержка», — приводит слова Марески Goal.com со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.

По итогам 32 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Ипсвич» же располагается на 18-й строчке.