Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не показывает чемпионскую игру
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Краснодар» не показывает чемпионскую игру. Чемпионская игра — когда все фанаты, эксперты знают, что «Краснодар» может вынести любого. Но такого же нет. Есть ощущение, что они идут по тонкому льду. В зимнее трансферное окно всё было сделано на авось», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент, за шесть туров до окончания чемпионата, «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ с 52 очками. Следом за ним идет «Зенит», набравший 50 очков в текущем сезоне. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).
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