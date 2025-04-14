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Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не показывает чемпионскую игру

Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не показывает чемпионскую игру
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Краснодар» не показывает чемпионскую игру. Чемпионская игра — когда все фанаты, эксперты знают, что «Краснодар» может вынести любого. Но такого же нет. Есть ощущение, что они идут по тонкому льду. В зимнее трансферное окно всё было сделано на авось», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент, за шесть туров до окончания чемпионата, «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ с 52 очками. Следом за ним идет «Зенит», набравший 50 очков в текущем сезоне. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

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