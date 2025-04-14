Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не показывает чемпионскую игру

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» не показывает чемпионскую игру. Чемпионская игра — когда все фанаты, эксперты знают, что «Краснодар» может вынести любого. Но такого же нет. Есть ощущение, что они идут по тонкому льду. В зимнее трансферное окно всё было сделано на авось», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент, за шесть туров до окончания чемпионата, «Краснодар» находится на первом месте в таблице РПЛ с 52 очками. Следом за ним идет «Зенит», набравший 50 очков в текущем сезоне. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).