«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд АПЛ последних 20 лет
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Лондонский «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4 в результативном матче 32-го тура чемпионата Англии сезона-2024/2025. Таким образом, «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд АПЛ последних 20 лет. Об этом сообщает Squawka.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Аит-Нури – 2' 2:0 Спенс – 38' 2:1 Тель – 59' 3:1 Странн Ларсен – 64' 3:2 Ришарлисон – 85' 4:2 Кунья – 86'
По информации источника, на счету подопечных Ангелоса Постекоглу уже 17 поражений в рамках чемпионата Англии, что является худшим показателем для клуба с сезона-2003/2004. Тогда у шпор было 19 поражений.
После 32 туров «Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. В активе «Вулверхэмптона» 35 очков. Команда Постекоглу располагается на 16-й строчке.
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