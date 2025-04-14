Лондонский «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4 в результативном матче 32-го тура чемпионата Англии сезона-2024/2025. Таким образом, «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд АПЛ последних 20 лет. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, на счету подопечных Ангелоса Постекоглу уже 17 поражений в рамках чемпионата Англии, что является худшим показателем для клуба с сезона-2003/2004. Тогда у шпор было 19 поражений.

После 32 туров «Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. В активе «Вулверхэмптона» 35 очков. Команда Постекоглу располагается на 16-й строчке.