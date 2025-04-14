Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко сравнил Мусаева и Станковича после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Червиченко сравнил Мусаева и Станковича после поражения «Краснодара» от «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему не считает Мурада Мусаева идеальным тренером для «Краснодара», сравнив его с Деяном Станковичем, который возглавляет красно-белых. Напомним, «Краснодара» разгромно проиграл «Зениту» со счётом 1:4 в матче 24-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Мне кажется, Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить её прямо вот умереть на поле. По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему — он лучше Станковича. А тот — по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить — вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, — тогда бы, наверное, получился идеальный тренер для «Краснодара».

В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены — не усиливающие. Но опять же — этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом «Краснодаре». Какая польза от него? Несмотря на то, что имели пять очков, сейчас имеют два — всё равно не смогут доехать до чемпионства», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

За шесть туров до завершения чемпионата «Краснодар» занимает первую позицию в таблице РПЛ с 52 очками. На втором месте располагается «Зенит», который в этом сезоне набрал 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

Материалы по теме
Корнеев объяснил, почему «Краснодар» не показывает чемпионскую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android