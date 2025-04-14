Червиченко сравнил Мусаева и Станковича после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему не считает Мурада Мусаева идеальным тренером для «Краснодара», сравнив его с Деяном Станковичем, который возглавляет красно-белых. Напомним, «Краснодара» разгромно проиграл «Зениту» со счётом 1:4 в матче 24-го тура РПЛ.

«Мне кажется, Мусаев — это такой тренер, у которого не хватает качеств дракона. Который способен раздраконить команду и заставить её прямо вот умереть на поле. По своему техническому оснащению, по пониманию игры, по всему — он лучше Станковича. А тот — по темпераменту. Вот если бы их вместе соединить — вот этот темперамент Станковича и понимание, знания футбола, ну и вообще тренерские качества Мусаева, — тогда бы, наверное, получился идеальный тренер для «Краснодара».

В тот момент, когда нужно зарядить свою команду какими-то эмоциями, какой-то энергией, он делает странные замены — не усиливающие. Но опять же — этот третий гол, решающий, от Смолова, который, я не знаю, что он там делает вообще в этом «Краснодаре». Какая польза от него? Несмотря на то, что имели пять очков, сейчас имеют два — всё равно не смогут доехать до чемпионства», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

За шесть туров до завершения чемпионата «Краснодар» занимает первую позицию в таблице РПЛ с 52 очками. На втором месте располагается «Зенит», который в этом сезоне набрал 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).