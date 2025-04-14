Червиченко: как судят «Спартак» — не удивлюсь, что их за уши затащат на первое место

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ.

«Слушайте, как судят «Спартак», я не удивлюсь, что их там за уши затащат и на первое место. Если вспомнить: в матче с «Зенитом» эти линии там, офсайды — передвинули, и в итоге решили, что всё-таки правильно забит гол, хотя вся страна видит, что, естественно, гол был забит из офсайда. Решающее — что в Ростове удалили ни за что этого Сутормина и на целый тайм команду оставили вдесятером. Потом — за точно такое же нарушение в следующем матче, уже с «Махачкалой», даже жёлтую не показали Угальде. Ещё там пенальти выдумали. Это Мешков натянул.

Понимаете, так как их судят — я не удивлюсь, что их затянут на первое место. Ну, это, конечно, будет мега-позор. Но всё равно. У нас же как — у нас все привыкают, что позор проходит, а трофей остаётся.

А если мы говорим о том, что судейство будет хотя бы более-менее сбалансировано, честное — ну, тогда, наверное, всё-таки «Зенит» сможет выиграть это чемпионство своё», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, на данный момент у «Спартака» 47 очков. У лидера РПЛ, «Краснодара» — 52 очка.

«Зенит» — «наша команда». «Спартак» — всё? ПЛН #95