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Червиченко назвал причины разгромного поражения «Краснодара» от «Зенита»

Червиченко назвал причины разгромного поражения «Краснодара» от «Зенита»
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко объяснил поражение «Краснодара» в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:4.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Ну, с «Краснодаром» случилось то, что с ним всегда случается. Вместо того чтобы собраться, показать зубы и вести себя как дикий дракон, у них наступает робость, боязнь — и они проигрывают то, что, по идее, должны были бы выиграть. Третий гол, если помните, — это чистейший результат именно этой робости, потому что они его сами себе притащили. Как и четвёртый.

Я не знаю, что у них срабатывает, какой там тумблер включается, — они не могут вообще ничего. Их как будто сковывает в какой-то момент. И в самый вот этот момент, когда, ну, казалось, всё — ты даже уже повёл 1:0, и если ты матч доводишь до победы, ты практически становишься чемпионом. Потому что, ну, невозможно проиграть восьмиочковый отрыв за 6 матчей. Но они умудрились. Матч, который в принципе уже удачно складывался, они умудрились превратить просто в разгром для себя», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

За шесть туров до окончания чемпионата «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ с 52 очками. На второй позиции находится «Зенит», набравший в этом сезоне 50 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 47 очками.

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