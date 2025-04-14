Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эти двое сводили меня с ума». Зидан назвал наиболее впечатлявших его футболистов

«Эти двое сводили меня с ума». Зидан назвал наиболее впечатлявших его футболистов
Комментарии

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, как ему было тренировать обладателей «Золотого мяча» Луку Модрича и Карима Бензема.

«Игроки, заставившие меня выпрыгивать со своего места? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Ты думаешь, что эти игроки вот-вот потеряют мяч, а они всегда умудряются его сберечь. Они сводили меня с ума. Они умели менять ситуацию на поле», – приводит слова Зидана Sport Bible.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» впервые в истории футбола выиграл три титула Лиги чемпионов подряд.

Лука Модрич и Карим Бензема стали обладателями «Золотых мячей».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

Материалы по теме
«Это всё домыслы!» Дешам отреагировал на слухи о конфликте с Зиданом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android