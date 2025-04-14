«Эти двое сводили меня с ума». Зидан назвал наиболее впечатлявших его футболистов

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, как ему было тренировать обладателей «Золотого мяча» Луку Модрича и Карима Бензема.

«Игроки, заставившие меня выпрыгивать со своего места? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Ты думаешь, что эти игроки вот-вот потеряют мяч, а они всегда умудряются его сберечь. Они сводили меня с ума. Они умели менять ситуацию на поле», – приводит слова Зидана Sport Bible.

Напомним, под руководством Зидана «Реал» впервые в истории футбола выиграл три титула Лиги чемпионов подряд.

Лука Модрич и Карим Бензема стали обладателями «Золотых мячей».

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