Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев рассказал, как Корниленко поздравил его с установлением рекорда в «Крыльях»

Иван Сергеев рассказал, как Корниленко поздравил его с установлением рекорда в «Крыльях»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, как бывший игрок самарской команды Сергей Корниленко поздравил его с рекордным голом в истории «Крыльев». Напомним, в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» нападающий забил 58-й гол за клуб.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

«Корниленко в раздевалке подарил мяч и сказал, что гордится! Спасибо ему большое! Я его очень ценю и уважаю. Он для меня останется хорошим другом. Может, мы пересечёмся в других командах.

Сергей Александрович до матча написал, что будет сидеть на определённом месте. Когда я забил гол — видел его. И мы просто помахали друг другу. Он радовался больше, чем я», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее рекорд принадлежал Корниленко, на счету которого 57 голов за самарский клуб.

Материалы по теме
В РПЛ ответили на чудо Райса со штрафного в ЛЧ! А Сергеев — лучший форвард «КС» в истории
Видео
В РПЛ ответили на чудо Райса со штрафного в ЛЧ! А Сергеев — лучший форвард «КС» в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android