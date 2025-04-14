Иван Сергеев рассказал, как Корниленко поздравил его с установлением рекорда в «Крыльях»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, как бывший игрок самарской команды Сергей Корниленко поздравил его с рекордным голом в истории «Крыльев». Напомним, в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» нападающий забил 58-й гол за клуб.

«Корниленко в раздевалке подарил мяч и сказал, что гордится! Спасибо ему большое! Я его очень ценю и уважаю. Он для меня останется хорошим другом. Может, мы пересечёмся в других командах.

Сергей Александрович до матча написал, что будет сидеть на определённом месте. Когда я забил гол — видел его. И мы просто помахали друг другу. Он радовался больше, чем я», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее рекорд принадлежал Корниленко, на счету которого 57 голов за самарский клуб.