Зиньковский отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака» летом

Полузащитник Антон Зиньковский отреагировал на информацию о возможном уходе из «Спартака» грядущим летом. Зиньковский выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

— Появилась новость, что «Спартак» готов расстаться с тобой летом.

— По поводу лета пока ничего не думал. Не знаю ничего на счёт вбросов или новостей, кто это даёт. Посмотрим, как будет. Естественно, я вернусь в «Спартак», а дальше будет видно. Пока все сосредоточены на том, чтобы набирать очки, выкарабкиваться и закончить сезон спокойно без стыковых матчей. Нужно попасть в десятку и спокойно завершить сезон, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.