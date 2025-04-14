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Александр Ерохин: второй тайм с «Краснодаром» — лучший футбол «Зенита» этой весной

Александр Ерохин: второй тайм с «Краснодаром» — лучший футбол «Зенита» этой весной
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 13 апреля в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Согласны, что второй тайм с «Краснодаром» — лучший футбол «Зенита» этой весной?
— Да. Пропустив гол, мы включили нужные скорости, на которых мы можем проявлять свои лучшие качества за счёт дриблинга, быстрых переходов в атаку. У «Краснодара» тоже состоялась атака, в которой они и забили гол, но тем не менее, чтобы забить четыре мяча, нужна скорость, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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