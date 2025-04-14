Александр Ерохин: второй тайм с «Краснодаром» — лучший футбол «Зенита» этой весной

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 13 апреля в Санкт-Петербурге.

— Согласны, что второй тайм с «Краснодаром» — лучший футбол «Зенита» этой весной?

— Да. Пропустив гол, мы включили нужные скорости, на которых мы можем проявлять свои лучшие качества за счёт дриблинга, быстрых переходов в атаку. У «Краснодара» тоже состоялась атака, в которой они и забили гол, но тем не менее, чтобы забить четыре мяча, нужна скорость, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.