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Валерий Газзаев: после поражения «Краснодара» на золото РПЛ претендуют четыре команды

Валерий Газзаев: после поражения «Краснодара» на золото РПЛ претендуют четыре команды
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Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ. После 24-го тура лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

«Впереди шесть туров. Чтобы «Краснодар» стал чемпионом, надо выиграть все матчи. Реально ли это? Нельзя терять ни одно очко. Выполнимо, конечно, если ты хочешь стать чемпионом. Для этого надо продемонстрировать свои амбиции. А там недалеко и ЦСКА со «Спартаком». Концовка будет интересной! Все четыре команды реально претендуют на медали РПЛ после крупного поражения «Краснодара», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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