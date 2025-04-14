Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился воспоминаниями о моменте с получением серьёзной травмы. В начале сентября голкипер порвал надколенное сухожилие.

«Моя травма? Это было очень сложно. В тот момент я был в очень хорошей форме, переживал лучшие моменты своей жизни. А потом вдруг случилась травма.

Когда это произошло, я почувствовал что-то странное в колене, когда потерял равновесие. Я понял, что что-то не так, а когда посмотрел вниз, то увидел ситуацию и понял, что это серьёзная травма. Все были в шоке, а некоторые игроки старались не смотреть на это», — приводит слова тер Штегена Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 20 млн.