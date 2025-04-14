Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин заявил, что не хотел бы, чтобы Сергей Карасёв обслуживал матчи клуба

Глава «Динамо» Гафин заявил, что не хотел бы, чтобы Сергей Карасёв обслуживал матчи клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи о том, что клуб просил департамент судейства не назначать на их матчи арбитра Сергея Карасёва, а также рассказал, что не хотел бы, чтобы судья обслуживал игры бело-голубых.

— Получили ли вы фидбек от департамента судейства о том, что Карасёв не будет назначаться на матчи «Динамо» — инсайды об этом были на неделе. Кто-то с вами связывался?
— Такого не было. Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого судью. Нельзя исключать, что это может случиться и в ближайших наших матчах.

— Правильно понимаю ваше желание — чтобы Карасёв никогда более не судил матчи «Динамо»?
— Если вы спрашиваете лично меня, то мне бы Сергея видеть судьёй на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиаплощадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасёв может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить. А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле, – приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку Сергея Карасёва, работавшего главным арбитром на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:1). В решении говорилось, что судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова.

В среду, 16 апреля, московское «Динамо» встретится с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился победой армейцев со счётом 2:1.

После 24 сыгранных матчей «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Материалы по теме
Глава «Динамо» Гафин заявил о готовности инвестировать в VAR для улучшения судейства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android