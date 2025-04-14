Глава «Динамо» Гафин заявил, что не хотел бы, чтобы Сергей Карасёв обслуживал матчи клуба

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слухи о том, что клуб просил департамент судейства не назначать на их матчи арбитра Сергея Карасёва, а также рассказал, что не хотел бы, чтобы судья обслуживал игры бело-голубых.

— Получили ли вы фидбек от департамента судейства о том, что Карасёв не будет назначаться на матчи «Динамо» — инсайды об этом были на неделе. Кто-то с вами связывался?

— Такого не было. Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого судью. Нельзя исключать, что это может случиться и в ближайших наших матчах.

— Правильно понимаю ваше желание — чтобы Карасёв никогда более не судил матчи «Динамо»?

— Если вы спрашиваете лично меня, то мне бы Сергея видеть судьёй на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиаплощадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасёв может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить. А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле, – приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Ранее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибку Сергея Карасёва, работавшего главным арбитром на матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между московскими ЦСКА и «Динамо» (3:1). В решении говорилось, что судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова.

В среду, 16 апреля, московское «Динамо» встретится с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился победой армейцев со счётом 2:1.

После 24 сыгранных матчей «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.