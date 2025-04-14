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Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 24-го тура

Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 24-го тура
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Так, главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Зенит» и «Краснодар». Их шансы практически равны, но петербуржцы опережают «быков» всего на 0,1%.

Шансы клубов РПЛ на золото после 24 туров по версии Opta:

  • «Зенит»: вероятность чемпионства — 45,2%
  • «Краснодар»: вероятность чемпионства — 45,1%
  • «Спартак»: вероятность чемпионства — 6,1%
  • ПФК ЦСКА: вероятность чемпионства — 3,4%
  • «Динамо»: вероятность чемпионства — 0,2%

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам 24 туров «Краснодар» (52 очка). На второй строчке идёт «Зенит» (50 очков). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (47 очков).

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