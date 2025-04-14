Мантуан: «Зенит» был намного лучше «Краснодара», гол Глушенкова придал уверенности

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 13 апреля в Санкт-Петербурге.

— Очень приятные ощущения после игры. Думаю, что нам удалось показать то, над чем работали на тренировках. Добились отличного результата, который позволяет нам продолжать борьбу за чемпионство. Играть с «Краснодаром» всегда тяжело, у них очень хорошая команда. Но считаю, что мы были намного лучше соперника.

— Долгое время «Зенит» вёл в один мяч. Третий гол успокоил команду?

— Конечно, гол Максима Глушенкова придал нам гораздо больше уверенности. Здорово, что удалось забить третий мяч, но четвёртый гол был не менее важен, — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

23-летний Мантуан перешёл в российский клуб в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» летом 2022 года. Всего за «Зенит» футболист в 97 матчах забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, выиграв пять трофеев. В команде из Санкт-Петербурга бразилец выступает на позиции правого вингера, но всё чаще закрывал позицию правого защитника. Контракт между Мантуаном и «Зенитом» рассчитан ещё на два сезона.