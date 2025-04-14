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Мантуан: «Зенит» был намного лучше «Краснодара», гол Глушенкова придал уверенности

Мантуан: «Зенит» был намного лучше «Краснодара», гол Глушенкова придал уверенности
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Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 13 апреля в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Очень приятные ощущения после игры. Думаю, что нам удалось показать то, над чем работали на тренировках. Добились отличного результата, который позволяет нам продолжать борьбу за чемпионство. Играть с «Краснодаром» всегда тяжело, у них очень хорошая команда. Но считаю, что мы были намного лучше соперника.

— Долгое время «Зенит» вёл в один мяч. Третий гол успокоил команду?
— Конечно, гол Максима Глушенкова придал нам гораздо больше уверенности. Здорово, что удалось забить третий мяч, но четвёртый гол был не менее важен, — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

23-летний Мантуан перешёл в российский клуб в рамках сделки по переходу Юри Алберто в «Коринтианс» летом 2022 года. Всего за «Зенит» футболист в 97 матчах забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, выиграв пять трофеев. В команде из Санкт-Петербурга бразилец выступает на позиции правого вингера, но всё чаще закрывал позицию правого защитника. Контракт между Мантуаном и «Зенитом» рассчитан ещё на два сезона.

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