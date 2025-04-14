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Игрок «Крыльев» Сергеев ответил, за счёт чего команда может избежать стыковых матчей

Игрок «Крыльев» Сергеев ответил, за счёт чего команда может избежать стыковых матчей
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил, за счёт чего самарская команда может избежать стыковых матчей.

«Конкурентов мы можем обойти за счёт своей игры, которую начали сейчас показывать: с «Локомотивом», «Рубином» и «Химками». У нас что-то где-то не получалось, мы сделали выводы. Сейчас набираем очки, которые нам нужны. Потому что борьба и вверху, и внизу турнирной таблицы очень серьёзная. Нам нельзя расслабляться», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.

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