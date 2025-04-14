Игрок «Крыльев» Сергеев ответил, за счёт чего команда может избежать стыковых матчей

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил, за счёт чего самарская команда может избежать стыковых матчей.

«Конкурентов мы можем обойти за счёт своей игры, которую начали сейчас показывать: с «Локомотивом», «Рубином» и «Химками». У нас что-то где-то не получалось, мы сделали выводы. Сейчас набираем очки, которые нам нужны. Потому что борьба и вверху, и внизу турнирной таблицы очень серьёзная. Нам нельзя расслабляться», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.