Аморим: «Манчестер Юнайтед» совершил слишком много ошибок, «Ньюкасл» сильнее нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«Мы совершили слишком много ошибок, и они были лучше нас, сильнее нас. Второй гол в начале второго тайма сильно нас подкосил, а затем мы допускали ошибки по ходу игры, которые помогли «Ньюкаслу» одержать победу.

Это дело команды [а не отдельных личностей]. Мы допускаем много ошибок в некоторых матчах, которые придают уверенности сопернику, дают голы, и тогда трудно со всем справиться. У нас был первый шанс, мы не забили, затем у них появился свой шанс, они забили. Потом они взяли игру под свой контроль. Мы забили ответный мяч, но затем во втором тайме мы страдали, это было тяжело для нашей команды, и мы совершили много ошибок», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.