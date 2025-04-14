Аморим: «Манчестер Юнайтед» совершил слишком много ошибок, «Ньюкасл» сильнее нас

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).
«Мы совершили слишком много ошибок, и они были лучше нас, сильнее нас. Второй гол в начале второго тайма сильно нас подкосил, а затем мы допускали ошибки по ходу игры, которые помогли «Ньюкаслу» одержать победу.
Это дело команды [а не отдельных личностей]. Мы допускаем много ошибок в некоторых матчах, которые придают уверенности сопернику, дают голы, и тогда трудно со всем справиться. У нас был первый шанс, мы не забили, затем у них появился свой шанс, они забили. Потом они взяли игру под свой контроль. Мы забили ответный мяч, но затем во втором тайме мы страдали, это было тяжело для нашей команды, и мы совершили много ошибок», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.
- 14 апреля 2025
-
10:09
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:25
-
09:05
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:16
-
07:45
-
06:46
-
06:37
-
06:36
-
06:26
-
06:22
-
06:16
-
06:09
-
05:56
-
05:40
-
05:38
-
05:34
-
04:57
-
04:43
-
04:34
-
04:30
-
04:10
-
03:20
-
03:10
-
02:57