Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: «Манчестер Юнайтед» совершил слишком много ошибок, «Ньюкасл» сильнее нас

Аморим: «Манчестер Юнайтед» совершил слишком много ошибок, «Ньюкасл» сильнее нас
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение команды в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

«Мы совершили слишком много ошибок, и они были лучше нас, сильнее нас. Второй гол в начале второго тайма сильно нас подкосил, а затем мы допускали ошибки по ходу игры, которые помогли «Ньюкаслу» одержать победу.

Это дело команды [а не отдельных личностей]. Мы допускаем много ошибок в некоторых матчах, которые придают уверенности сопернику, дают голы, и тогда трудно со всем справиться. У нас был первый шанс, мы не забили, затем у них появился свой шанс, они забили. Потом они взяли игру под свой контроль. Мы забили ответный мяч, но затем во втором тайме мы страдали, это было тяжело для нашей команды, и мы совершили много ошибок», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш: я разочарован партнёрами по «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android