Суперкомпьютер предсказал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ.
Так, «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. Однако наиболее вероятным исходом для красно-белых является третья строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого места.
Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- 1-е место — вероятность 6,4%;
- 2-е место — вероятность 16,3%;
- 3-е место — вероятность 36,4%;
- 4-е место — вероятность 28,5%;
- 5-е место — вероятность 9,8%;
- 6-е место — вероятность 2,8%;
- места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.
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Напомним, сейчас «Спартак» идёт на третьем месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.
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