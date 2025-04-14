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Суперкомпьютер предсказал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ.

Так, «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. Однако наиболее вероятным исходом для красно-белых является третья строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого места.

Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • 1-е место — вероятность 6,4%;
  • 2-е место — вероятность 16,3%;
  • 3-е место — вероятность 36,4%;
  • 4-е место — вероятность 28,5%;
  • 5-е место — вероятность 9,8%;
  • 6-е место — вероятность 2,8%;
  • места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.
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Напомним, сейчас «Спартак» идёт на третьем месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

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